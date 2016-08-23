عرض بـ 20 مليون جنيه استرليني لشراء قرية إنجليزية

تقدم أحد الأشخاص بعرض لشراء قرية انجليزية بالكامل في مقاطعة “نورث يوركشاير”، والتي تم عرضها للبيع مقابل 20 مليون استرليني في وقت سابق هذا العام.

ويشمل عرض البيع في قرية وست هيسليرتون قصرا به 21 غرفة نوم، و43 منزلا، و2116 فدانا من الأراضي المحيطة، إضافة إلى حانة، وملعب يتسع لثمانية فدادين ومحطة وقود.

يذكر أن ايف داوناي، التي كانت تمتلك القرية حتى وفاتها في عام 2010، ورثتها من والدها في ستينات القرن الماضي، إلا أنه ليس لديها وريث.

وأعربت في وصيتها عن أمنيتها للمالك الجديد بأن يواصل ميراثها في منح القرويين إيجارا رخيصا، ودعم المجتمع المحلي.