تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بمبيعات المستثمرين المحليين بينما مال العرب والأجانب الى شراء محدود.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.15 % ليسجل 8234.24 نقطة.

وخسر مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.13 % مسجلا 1393.28 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.2 % ليبلغ مستوى 8328.48 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 0.02 % ليبلغ مستوى 361.77نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.16 % مسجلا 807.74 نقطة.

ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، عمقت مؤشرات البورصة خسائرها تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب في المقابل اتجه العرب للشراء.