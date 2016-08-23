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الأهلي يختتم تدريباته في أبيدجان استعدادًا لمواجهة أسيك

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الأهلي يختتم تدريباته في أبيدجان استعدادًا لمواجهة أسيك الأهلي يختتم تدريباته في أبيدجان استعدادًا لمواجهة أسيك

أرشيفية

يختتم فريق الأهلي تدريباته، اليوم الثلاثاء، بملعب روبر دي شامبرو في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادًا لمواجهة أسيك ميموزا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدوري الأبطال الإفريقي.

ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيفًا لتجنب الإرهاق قبل ساعات قليلة، من تلك المواجهة التي يدخلها أبناء الرداء الأحمر بهدف تحقيق الفوز لرفع رصيد النقاط إلى 8 واحتلال المركز الثالث فى المجموعة الأولى لتحسين صورة القلعة الحمراء فى أفريقيًا.

وخاض فريق الأهلي تدريباً خفيف امس الاثنين في أبيدجان استعداداً لمواجهة أسيك الأربعاء .

وبدأ المران بفقرة بدنية للاعبين وتبعها بعض التدريبات الخفيفة تجنباً لتعرض الفريق للإجهاد قبل مواجهة الفريق الإيفواري.

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة أسامة عرابي على تدريب اللاعبين على الكرات العرضية.

بينما اكتفى وليد سليمان لاعب الفريق بأداء تدريب خفيف، أمس الاثنين، على هامش مران الأهلي في أبيدجان، وشارك مؤمن زكريا لاعب الفريق بصورة طبيعية في تدريب الفريق الذي أقيم مساء أمس الإثنين بأبيدجان.

 

 

 

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