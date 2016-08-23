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هبوط أسعار النفط مع تحذيرات من التخمة في السوق

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هبوط أسعار النفط مع تحذيرات من التخمة في السوق هبوط أسعار النفط مع تحذيرات من التخمة في السوق

انخفاض النفط “أرشيفية”

هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تحذير جولدمان ساكس من أن مكاسب الخام في أغسطس، ذهبت أكثر مما ينبغي وأن مقترحات تثبيت الانتاج عند المستويات الحالية التي تقترب من معدلات قياسية لن تسهم في كبح التخمة في السوق.

ووفقًا لرويترز، سجل مزيج برنت الخام 48.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش بانخفاض 30 سنتا أو ما يعادل 0.61 في المئة عن السعر في الإغلاق السابق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو ما يوازي 0.84 في المئة إلى 47.01 دولار للبرميل.

وقال محللون إن الهبوط ناجم عن مكاسب مبالغ فيها للخام الشهر الجاري بلغت أكثر من 20 في المئة من بداية الشهر الحالي وحتى أواخر الأسبوع الماضي.

ومنذ ذلك الحين نزلت أسعار برنت أكثر من أربعة في المئة.

 

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