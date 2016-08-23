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الرمان يحسن المزاج ويعزز نوعية الحيوانات المنوية ويحمى البروستاتا من الالتهاب

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الرمان يحسن المزاج ويعزز نوعية الحيوانات المنوية ويحمى البروستاتا من الالتهاب الرمان يحسن المزاج ويعزز نوعية الحيوانات المنوية ويحمى البروستاتا من الالتهاب

>بيتر إبراهيم

الرمان يعتبر من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والألياف التى تساعد على الهضم وتعد واحدة من أصح الفواكه فى العالم. وقد كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن 3 فوائد لتناول الرمان، وتشمل:

1- يعزز نوعية الحيوانات المنوية ويحمى البروستاتا من الالتهاب

عصير الرمان تأثيره أقوى 10 مرات من الفاكهة نفسها، حيث إن كوبا واحدا من العصير يوميا يحسن نوعية الحيوانات المنوية، ويقلل من عدم القدرة على الانتصاب، ويحمى البروستاتا من الالتهاب. ويدمر عصير الرمان البكتيريا الموجودة فى الجسم، مثل كولاى والمكورات العنقودية.

2-  يقوى جهاز المناعة

ثمرة واحدة من الرمان تحقق 16% من الاحتياجات اليومية لفيتامين “C”، لذلك فمن المستحسن استهلاكه بانتظام لتقوية جهاز المناعة، خاصة فى أوقات الشتاء للوقاية من الالتهابات ونزلات البرد والأنفلونزا والفيروسات.

3- يحسن المزاج

إذا كنت ترغب فى تحسين المزاج فإن الرمان يعتبر من الفواكه الغنية بالمواد الكيميائية النباتية التى تحفز إنتاج السيروتونين، وهو الهرمون الذى ينظم عدداً كبيراً من الوظائف البيولوجية فى الجسم، بداية من درجة حرارة الجسم إلى الشهية، وعندما يكون منتظما فإنه يعطى شعوراً بالاسترخاء العقلى والمتعة.


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