مجلس الجامعات الخاصة يعلن اليوم الأعداد المقبولة بالكليات

يعقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعاً، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التعليم العالى، وبحضور الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عز الدين أبو ستيت، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛ للإعلان عن الحد الأقصى والأدنى للقبول بجميع كليات الجامعات الخاصة، وأعداد الطلاب المقبولة بالكليات.

ومن المقرر أن يعلن المجلس عن عدد الأماكن الشاغرة، وعدد الطلاب الذين لم يتم قبولهم فى كل كلية بسبب الطاقة الاستيعابية، وكذلك الطلاب الذين تم قبولهم، وأسباب قرار استئناف عملية استقبال الطلاب الجدد بجامعة هليوبوليس، بعد التوقف لمدة عام كامل.