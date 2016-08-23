سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 أغسطس

شهدت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2016 في مصر استقرارا الي مستوي 465 جنيه للجرام بعد ارتفاعات مستمرة لم تحدث في مصر من قبل بسبب ارتفاع اسعار الذهب عالميا الي مستوي قياسي بجانب ارتفاع سعر الدولار في مصر ، وفيما يلي نستعرض احدث اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-8-2016 ، سعر الذهب في شهر اغسطس ، وشهدت اسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا نتيجة ارتفاع سعر الذهب عالميا بجانب ارتفاع سعر الدولار في مصر في السوق السوداء الي اكثر من 12.50 جنيه ، والان نقدم لكم متابعة دقيقة ، لمختلف اسعار أعيرة الذهب ؛ عيار 24 وعيار 21 و18 .

بالاضافة الى اننا نوضح لكمفي تقريرنا هذا يومياً اراء اصحاب محلات الصاغة يوميا حول حركة البيع والشراء مجمعة يوميا علي موقع الحياة نيوز ، كما نرصد ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب في السوق المصرية والعربية والعالمية بتاريخ الثلاثاء 23 اغسطس 2016 واسعار الشبكة في المحلات.

وشهدت اسواق الذهب الاسبوع الماضي ، ارتفاع سعر الذهب في مصر الي مستويات غير مسبوقة تاريخيا حيث يأتي هذا الارتفاع في اسعار الذهب في مصر سبب ارتفاع سعر الدهب عالميا بسبب استفتاء بريطانيا 2016 للانفصال عن الاتحاد الاوروبي الامر الذي دفع الذهب الي مستوي 1330 دولا ، بجانب ارتفاع سعر الدولارعالميا وانخفاض الجنيه الاسترليني ، كل ذلك بجانب ارتفاع سعر الدولار في مصر الي مستوي ال 12 جنيه في السوق السوداء وربما المزيد خلال الايام القادمة ، حيث وصلت في بعض عيارات الذهب الي 20 جنيه لجرام الذهب الواحد ويأتي هذا بعد وصول سعر اوقية الذهب عالميا الي 1330 دولار ، اما اليوم فقد شهدت اسعار الذهب ارتفاعا نسبيا في بداية التعامل داخليا وسط مراقبة لما سوف تسفر عنه الاسواق العالمية لسعر الذهب وايضا سعر الدولار في مصر الآخذ في الارتفاع.



واليكم نشرة اسعار الذهب محدثة بتاريخ اليوم لاسعار الذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18

– سعر جرام الذهب عيار 24 ، اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2016 سجل 525 جنيها مصريا.

– سعر جرام الذهب عيار 21 ، اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2016 سجل 465 جنيها مصريا.

– سعر جرام الذهب عيار 18 ، اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2016فسجل 405 جنيها مصريا.

– سعر جرام الذهب عيار 14 ، اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2016فسجل 235 جنيها مصريا.

– سعر جرام الذهب عيار 12 ، اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2016 حوالي 200 جنيه مصري.

– اما عن سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2016 في مصر هو 3560 جنيه مصري.

– سعر اوقية الذهب وصل الي 11544 جنيه اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2016 اما سعر كيلو الذهب فبلغ 317681.34 جنيه.

نذكر هنا انه مع ارتفاع اسعار الذهب الايام الماضية ارتفعت قيمة المصنعية علي جرام الذهب ، لتبدأ من 25 جنيه وحتي 60 جنيه لجرام الذهب تحت بند عمول شغل بجانب 3 جنيه دمغة ، ولهذا السبب نجد فارق السعر في جرام الذهب ، بين السعر الرسمي وسعر الذهب في محلات الذهب والصاغة ، فمثلا نجد ان سعر جرام الذهب عيار الذهب 21 الاكثر انتشارا في مصر يتراوح حاليا بين 480 و500 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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