سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23 أغسطس و إرتفاع الدولار في السوق السوداء

اليكم تقرير عن متوسط سعر الدولار في القاهرة والمحافظات وباقي أسعار صرف العملات العربية والاجنبية في مصر اليوم 23 اغسطس ، فقد عاود سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر الارتفاع مرة آخري اليوم الثلاثاء 23-8-2016 ، حيث ارتفع سعر الدولار في مصر ليصل الي 12.70 جنيه في الصرافة والمتعاملين في السوق السوداء ، بعد انخفاض استمر قرابة الاسبوع بسبب تشديدات البنك المركزي علي شركات الصرافة وغلق وايقاف عدد كبير منها ، الا انه مع استمرار ندرة المعروض من الدولار والعملات في البنوك المصرية وشركات الصرافة استمر سعر الدولار والعملات الاجنبية في الارتفاع.

ومثلما ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء الي مستوي تاريخي وصل الي 13.50 جنيه ، عاود سعر الدولار في السوق السوداء الارتفاع مجددا الي حد 12.70 جنيه اليوم وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات بسبب انخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار في البنك المركزي واستمرار ندرة المعروض من العملة الصعبة في مصر بجانب الاشاعات والاخبار المتكرر حول خفض سعر الجنيه في البنوك رسميا مع استقبال مصر قروض ومليارات جديدة من السعودية وصندوق النقد الدولي خلال الاسابيع القادمة.

وعلي الرغم من ذلك تمسكت بعد شركات الصرافة باسعار بيع الدولار ما بين 12.60 و 12.80 جنيه مع الامتناع عن البيع الا للاشخاص المعروفين لهم ، اما عن متوسط سعر الدولار في السوق السوداء اليوم فقد وصل الي 12.50 جنيه للشراء من الافراد و 12.80 جنيه للبيع للافراد وسط تعاملات قليلة خاصة مع توقعات بانخفاض الدولار في مصر بعد موجة الارتفاع بسبب قرارات البنك المركزي الجديدة وايضا اجراءات السيسي ، بجانب سعي التجار والمضاربين في السوق السوداء الي بيع الدولار والتخلص منه سريعا منعا لتحقيق خسارة كبيرة.

اما عن سعر الدولار والعملات الاجنبية في البنوك المصرية في مقابل الجنيه المصري في الثلاثاء 23 اغسطس 2016 مقدمة لكم من الحياة نيوز فهي كالتالي :-

– سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2016 فسجل أمام الجنيه المصرى 8.83 جنيه للشراء و 8.88 جنيه للبيع.

– سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2016 فسجل 9.6962 جنيه للشراء و 9.7938 للبيع.

– سعر الجنيه الإسترلينى الثلاثاء 23 اغسطس 2016 فسجل 11.532 جنيه للشراء و 11.6781 جنيه للبيع.

– سعر الفرنك السويسرى اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2016 فسجل 8.8909 جنيه للشراء و 9.0299 جنيه للبيع سعر.

– سعر الين اليابانى “100 ين” 8.7021 جنيه للشراء و 8.8756 جنيه للبيع.

– اما عن سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2016 فسجل (اليوان الصينى) 1.2454 جنيه للشراء و 1.2496 جنيه للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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