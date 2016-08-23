العميد نشوى محمود لـ حجاج بيت الله الحرام: "أسعد بخدمة الحجاج وتلبيه مطالبهم"

تشارك قيادات الشرطة النسائية بعثة وزراة الداخلية لمساعدة حجاج القرعة من كبار السن حيث يسقبلن الحجاج منذ وصولهم المدينة المنورة لحين عودتهم إلى أرض الوطن.

وقد شاركت العميد نشوى محمود مدير "مكافحة العنف ضد المرأة" بمدرية أمن القاهرة للعام الثانى على التوالى بعثة الحج.

حيث قد تم إختيارها العام السابق لأول مرة ضمن قيادات الشرطة النسائية المؤهلة لبعثة الحج.

وأعربت العميد نشوي محمود عن سعادتها لتلك الإختيار الذي يسبب لها السعادة قائلة "يمنحنى الله الحج لخدمة الحجاج فما أسعدنى عندما ألبي طلبا أو احتياج لمسن وكانى أقوم بخدمة والدتى رحمها الله أو أبى المسن"

وأحظي بثواب كبير نتيجة دعائهمم لى وبعيدا عن أنه عملى المكلفه به تجاهم ولكنى أشعر بسعادة وراحة البال والنفس وسطهم وفى قلب بيت الله الحرام