بالصور: هل وقع صابر الرباعي في فخ التطبيع مع إسرائيل؟

تحول المطرب التونسي صابر الرباعي من بطل شعبي يدعم القضية الفلسطينية، بعد حفله الكبير بمدرج روابي، لمتهم بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، بعدما نشر الضابط الصهيوني المشرف على معبر جسر اللنبي صورة تجمعه بالرباعي، معلقا عليه بالترحيب بكل فنان يسعي لإحياء حفلات فنية.

صورة الرباعي أثارت عاصفة من الجدل خاصة بعدما نسب إلي مصادر مقربة منه أنه لم يكن يعرف أن فرد الأمن ينتمي للكيان الصهيوني، وهو تفسير لم يقبله أغلب الرافضين لزيارة فلسطين طالما لا زالت المعابر تحت إشراف سلطة الاحتلال، بينما أكد البعض الأخر أن حفل الرباعي يمثل دعما للحضور العربي، وأنه ساهم بإسعاد ما يقارب ال 18 آلاف شخص، ضمن ليالي مدرج مدينة روابي الفلسطينية.

يذكر أن صابر الرباعي حظى بتكريم من رئاسة الوزراء الفلسطينية، كما لاقت زيارته ترحيبا خاصا من محافظ أريحا، وتم تنظيم حفل تكريم له من "كيان عشاق صابر" بالأراضي الفلسطينية.

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