بالصور.. ممثلة مكسيكية وملكة جمال كون سابقة تعلن خطوبتها

أعلنت الممثلة المكسيكية وملكة جمال الكون السابقة Ximena Navarrete خطوبتها من حبيبها Juan Carlos Valladares.

Navarrete البالغة من العمر 28 عاماً، والتي توجت في العام 2010 ملكة على عرش جمال الكون، زفت هذا الخبر من خلال حسابها على موقع انستقرام، حيث نشرت صورة مع Valladares، وخاتم الخطوبة يلمع في يدها.

وقالت Ximena: اليوم أعطاني JC Valladares أجمل مفاجأة في الحياة.. أنا أسعد إمرأة في العالم.. سأتزوج من أفضل رجل، أفضل صديق، ومن الشخص الذي لطالما حلمت بتأسيس عائلة معه.. أحبك.

وحسب ما ذكر موقع Hola!، تقدم Valladares بطلب يد Navarrete للزواج في متحف Palacio Museum of San Agustín، ومن ثم أقاما حفل الخطوبة لمشاركة الأهل والأصدقاء فرحة العمر.

يشار الى ان علاقة الثنائي بدأت منذ عام تقريباً.

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