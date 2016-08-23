بالصور.. المتزلجة الأولمبية ساشا كوهين تدخل القفص الذهبي

تزوجت المتزلجة الأمريكية ساشا كوهين Sasha Cohen من خطيبها مدير صندوق التحوط Tom May، بعد علاقة عاطفية استمرت حوالى السنتين.

Cohen البالغة من العمر 31 عاماً وزوجها أقاما حفل الزفاف يوم الأحد 21 آب-أغسطس في نادي Wianno في Osterville بولاية Massachusetts الأمريكية، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

ارتدت Sasha فستاناً طويلاً أبيض اللون غلب عليه الطابع الكلاسيكي البسيط، بينما أطل العربس ببدلة كحلية، وفقاً للصور التي انتشرت لهما على وسائل التواصل الإجتماعي.

ومن خلال صفحتها الخاصة على موقع انستقرام، شكرت Cohen كل الذين حضروا الزفاف، وخصوصاً الضيوف الذين أتوا من بلدان أخرى لمشاركتها وعريسها فرحة العمر.

يشار الى ان Sasha Cohen التي أعلنت في تموز- يوليو 2015 خطوبتها، حازت في أولمبياد 2006 على ميدالية فضية، وحصلت 3 مرات على بطولة العالم في رياضة التزلج على الجليد.

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