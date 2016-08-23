القبض على عامل بحوزته بندقية آلية بأكتوبر

ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بحيازة بندقية آلية بأكتوبر، واعترف المتهم بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء متابعة الرائد محمد داود معاون مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر للحالة الأمنية، فاشتبه فى أحد الأشخاص وبضبطه عثر بحوزته على سلاح نارى "بندقية آلية"، وتبين أن المتهم يدعى "عصام.ا"، وبمواجهته اعترف أن السلاح الذى بحوزته للدفاع عن نفسه، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.