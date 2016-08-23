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"الأعلى للجامعات": إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب الخميس المقبل

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"الأعلى للجامعات": إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب الخميس المقبل "الأعلى للجامعات": إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب الخميس المقبل

أعلن الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بالجامعات بالنسبة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق يوم الخميس المقبل، موضحًا أنه تم فتح الباب للطلاب منذ الثلاثاء الماضى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

 

وأضاف حاتم، فى تصريحات صحفية، أن المرحلة الثالثة للتنسيق للقبول بالجامعات ستبدأ اليوم الثلاثاء مع الناجحين من طلاب الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، منوهًا إلى أن المرحلة الثالثة دون طلاب الدور الثانى 65 ألف طالب وطالبة على أن ينضم إليهم الدور الثانى.

 

وبلغ إجمالى الطلاب الذين سجلوا رغباتهم من طلاب المرحلة الأولى والثانية بالتنسيق للقبول بالجامعات بتحويلات تقليل الاغتراب، منذ أن بدأت التحويلات الثلاثاء الماضى التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات لتقليل الاغتراب، 63 ألف طالبة وطالبة.

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