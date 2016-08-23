تناولك الخيار بشكل يومى يحميك من 4 مشاكل صحية.. أبرزها قرحة المعدة

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن تناول الخيار بشكل يومى يساعد فى التخلص من العديد من المشاكل الصحية، لأنه غنى بالعديد من الفيتامينات مثل البوتاسيوم، والزنك والماغنيسيوم والفوسفور والحديد والكالسيوم، ويحتوى أيضا على نسبة عالية من المياه.

وحسب التقرير فإن المشاكل الصحية التى يساعد الخيار فى التخلص منها تتضمن الآتى:

1.ذوبان حصوات الكلى من المثانة: لأن الخيار هو العلاج الطبيعى لتطهير الكلى وطرد السموم وذوبان حصوات الكلى، كما أنه يحتوى على الفيتامينات والمعادن التى تساعد فى الحفاظ على الكلى والمثانة بشكل سليم، كما أن استهلاك الخيار بشكل منتظم يساعد فى التخلص من حمض البوليك الزائد فى الجسم، ويمنع تكوين حصوات الكلى، ويكون ذلك من خلال مضغة أو شربه كعصير.

2. يكافح بعض أنواع من السرطان كالثدى والرحم، وذلك لاحتوائه على مادة البوليفينول التى تعد من المغذيات النباتية المكافحة للسرطان.

3. يساعد فى الشفاء من قرحة المعدة: فالخيار يقوم بتبريد طبيعى رائع للمعدة ، بالإضافة إلى ذلك فإنه نبات قلوى يؤدى إلى التئام قرحة المعدة، عن طريق شرب كوبين من عصير الخيار بشكل يومى.

4. ينظم ضغط الدم: لأن الخيار غنى بالألياف والبوتاسيوم والماغنيسيوم، ومن المعروف أنه مفيد جدا فى الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة سواء كان ذلك ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم.