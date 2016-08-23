واشنطن تحذر بشار الأسد من اقتراب مقاتلاته من مناطق تمركز قوات التحالف

وجهت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، تحذيرا جديدا إلى النظام السورى، مؤكدة استعدادها لاسقاط مقاتلات قد تهدد قوات التحالف الدولى التى تقاتل ضد تنظيم داعش فى سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك للصحفيين "سندافع عن عناصرنا فى الميدان، وسنفعل ما يلزم دفاعا عنهم"، مضيفا "(...) ننصح النظام السورى بأن يبقى بعيدا عن هذه المناطق".

وأرسلت واشنطن الاسبوع الماضى للمرة الاولى مقاتلات قرب الحسكة (شمال شرق سوريا) لحماية قوات خاصة تابعة لها تقدم المشورة للمقاتلين الاكراد الذين استهدفهم قصف شنته قوات النظام السورى على مدى يومين متتاليين.

وأوضح كوك "هذه ليست منطقة حظر طيران"، مضيفا "لكن (...) يستحسن أن يتجنب النظام السورى تلك المناطق التى تعمل فيها قوات التحالف".

وأعرب كل من وزير الخارجية الاميركى جون كيرى والمرشحة الديموقراطية الى البيت الابيض هيلارى كلينتون عن دعمهما فكرة فرض منطقة حظر طيران، غير ان اوباما يصر على ان هذا الاجراء غير عملى ومكلف ويتطلب اعدادا كبيرة من القوات للسيطرة على مساحة من سوريا.