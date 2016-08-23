محامى الشوبكى: سأقاضى "تشريعية البرلمان" لتأجيلها حسم عضوية موكلى

أكد عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، أنه سيتخذ إجراءً قانونيًا ضد اللجنة التشريعية بالبرلمان، بعد تأجيلها المتكرر فى حسم ملف الحكم الصادر بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، موضحًا أنه سيبحث نوعية الإجراء ما إذا كان إنذارًا على يد محضر أو دعوى قضائية.

وأضاف محامى الدكتور عمرو الشوبكى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التأجيل المتكرر من اللجنة التشريعية فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، يؤكد إصرار اللجنة على إهدار أحكام الدستور والأحكام القضائية، وأنها تتعرض لضغوط وابتزازات من صاحب المصلحة فى هذا.