أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محامى الشوبكى: سأقاضى "تشريعية البرلمان" لتأجيلها حسم عضوية موكلى

Google+ Print
محامى الشوبكى: سأقاضى "تشريعية البرلمان" لتأجيلها حسم عضوية موكلى محامى الشوبكى: سأقاضى "تشريعية البرلمان" لتأجيلها حسم عضوية موكلى

>كتب أحمد عرفة

أكد عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، أنه سيتخذ إجراءً قانونيًا ضد اللجنة التشريعية بالبرلمان، بعد تأجيلها المتكرر فى حسم ملف الحكم الصادر بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، موضحًا أنه سيبحث نوعية الإجراء ما إذا كان إنذارًا على يد محضر أو دعوى قضائية.

 

وأضاف محامى الدكتور عمرو الشوبكى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التأجيل المتكرر من اللجنة التشريعية فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، يؤكد إصرار اللجنة على إهدار أحكام الدستور والأحكام القضائية، وأنها تتعرض لضغوط وابتزازات من صاحب المصلحة فى هذا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365