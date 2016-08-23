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إستياء بين أهالى أولاد صقر بالشرقية لنقل عيادة العلاج الطبيعى إلى كفر صقر

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إستياء بين أهالى أولاد صقر بالشرقية لنقل عيادة العلاج الطبيعى إلى كفر صقر إستياء بين أهالى أولاد صقر بالشرقية لنقل عيادة العلاج الطبيعى إلى كفر صقر

>الشرقية- فتحية الديب

سادت حالة من الاستياء الشديد، بين أهالى مركز ومدينة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، وذلك بسبب القرار الصادر من هيئة التأمين الصحى فرع الشرقية، بنقل عيادة العلاج الطبيعى التابعة للتأمين الصحى من أولاد صقر إلى كفر صقر.

 

ويقول "على الوزير" إخصائى صحافة بأولاد صقر، ومن الأهالى إنه سادت حالة من الغضب بين الأهالى بالمدينة، بسبب القرار، وخاصة أن الأجهزة الموجودة بوحدة العلاج الطبيعى، هى فى الأصل تبرع من الدكتورة جيهان التى تعمل بالوحدة، وأن هذا القرار سوف يتسبب فى حالة من السخط والغضب بين الأهالى.

 

ويقول "عماد صالح طه" محاسب من أبناء مدينة أولاد صقر أنه لابد من تكاتف أهالى المدينة والمركز، أمام العيادة ومناشدة المسؤلين لمنع نقل الأجهزة بالوحدة ،إلى كفر صقر ، وأن أهالى أولاد صقر يحترمون أهالى كفر صقر ، ولكنهم يتمسكون بحقهم فى بقاء وحدة العلاج الطبيعى الخاصة بهم.


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