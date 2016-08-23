ضبط عاطلان بحوزتهما 17 كيلو بانجو وأخر بمخدر الهيروين بالشرقية

القى الرائد أحمد فخرى العزازى رئيس مكافحة مخدرات فاقوس، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، القبض على عاطلان قبل ترويجهما 17 كيلو بانجو، بدائرة مركز أبوكبير، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، كما تم القبض على عامل بحوزته طبنجة 9 ملى وكمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجه بدائرة المركز، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، إخطار من العقيد مجدى سلامة رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، يفيد قيام الرائد أحمد فخرى العزازى رئيس وحدة مخدرات فاقوس، بناء على إذن النيابة العامة والتحريات السرية، من ضبط كل من " أحمد ج ع " 23 سنة وشهرته "أحمد الديوى " ومقيم الغابة أبوكبير، و" إسلام ا م" 26 سنة عاطل ومقيم النمروطى مركز فاقوس،وذلك فى كمين أعد لهم بجوار المعهد الدينى بالغابة، بأبوكبير وبحوزتهما عدد ٥ لفافات كبيره الحجم لنبات البانجو وكذلك ٣٥ كيس بلاستيك يحوى نبات البانجو المخدر،بإجمالى وزن ١٧ كجم بانجووكذا توك توك ومبلغ مالى وهاتف محمول ومقص وأكياس بلاستيك فأراه تمهيداً للتجهيز وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٩٩٠٧ جنايات مركز أبوكبير لسنة 2016.

كما تلقى اللواء رضا طبلية، إخطار آخر من المقدم مصطفى عرفة رئيس مباحث مركز فاقوس،يفيد قيام النقيب أحمد عبده النجار معاون مباحث مركز فاقوس، بناء على إذن النيابة العامة والتحريات السرية، من ضبط "محمد م ر" 25 سنة عامل، بحوزته عدد ٧٥ تذكره هيروين تزن حوالى ١٠٠ جرام معده للبيع وبحوزته ايضاً ١٠ جرام هيروين خام،و سلاح نارى عباره عن طبنجه ٩ ملى وطلقتين من ذات العيار وعلى مبلغ مالى ١١٠ جنيهاً وهاتف محمول وتحررعن ذلك المحضر رقم٢٠٢٤٩لسنه ٢٠١٦ جنايات المركز.