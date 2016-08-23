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"نهى" تحرر محضرا ضد زوجها وتطلب الخلع لاصطحابها إلى "مصيف الغلابة"

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"نهى" تحرر محضرا ضد زوجها وتطلب الخلع لاصطحابها إلى "مصيف الغلابة" "نهى" تحرر محضرا ضد زوجها وتطلب الخلع لاصطحابها إلى "مصيف الغلابة"

>كتبت أسماء شلبى

لم يكن يظن الزوج "صالح.ع " أن مصيف الغلابة سيتسبب فى يوما ما فى خلعه من قبل زوجته التى أحبها طوال 4 سنوات فى كلية التجارة بجامعة القاهرة، وجمعتهم قصة حب تحدوا بها الجميع الذى قابل زواجهم بالرفض بسبب أوضاع الزوج المادية والذى مازال فى مرحلة بناء مستقبله .

بداية الواقعة خلاف بين الزوجين على قضاء المصيف بسبب ظروف الزوج والذى لم يسدد بعد ديون الزواج الذى مضى عليه فقط 9 شهور، ولكن مع اصرار زوجته "نهى.ص" حاول أن يحقق لها طلبها فى الخروج وقضاء وقت لطيف وبين امكانياته البسيطة فقرر أخذها إلى بلطيم ولكن هنالك حدثت المصيبة .

ظنت الزوجة فى البداية أن الزوج سيأخدها إلى مدينة شرم الشيخ مثل صديقاتها ولكنها فؤجئت عندما وجدت نفسها فى شليه مشترك مع 3 أسر ببطليم بمحافظة كفر الشيخ ، وهنا كانت الصاعقة فهى لم تتمالك نفسها وذهبت لقسم الشرطة وحررت ضد زوجها بلاغ حمل رقم768لسنة2016 عقابا له على فعلته متهمة حبيب عمرها بضربها والتعدى عليها بعد أن أحدثت إصابات متعمدة بجسدها .

بعد أن ثبت كذب إدعاءات الزوجة وقبول الزوج للصلح لكى لا يتسبب فى تهمة البلاغ الكاذب لزوجته وعودتهم إلى القاهرة وترك الزوجة للمنزل، وتم وصول انذار طلب الخلع على يد محضر الى منزل الزوج بإمبابة لكى يقف بعدها فى جلسات التسوية بمحكمة الأسرة فى أمبابة فى الدعوى التى حملت رقم 2786 لسنة 2016 .

 


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