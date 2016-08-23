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حبس طالب 4 أيام لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة والدة صديقه بالجمالية

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حبس طالب 4 أيام لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة والدة صديقه بالجمالية حبس طالب 4 أيام لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة والدة صديقه بالجمالية

>كتب أحمد إسماعيل

قرر أحمد حسن مدير نيابة الجمالية، برئاسة المستشار حازم عبد الشكور، رئيس النيابة، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة وببيع مشغولات ذهبية من شقة والدة صديقه بالجمالية.

 

كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وتمكن رجال مباحث الجمالية من ضبط "محمد.أ.ع" 23 سنة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، أثناء قيامه بعرض مشغولات ذهبية عبارة عن "غويشة، وخاتم" للبيع لأحد أصحاب محلات الصاغة بثمن لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

 

وبمناقشته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل مسكن والدة صديقه "سندس.ع.س" 52 سنة سكرتيرة بأسلوب "المغافلة" أثناء تردده على الشقة سكنهم، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6805 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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