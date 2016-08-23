التعليم: الإعلان عن مسابقة داخلية لتعيين معلمين جدد لسد عجز بعض المحافظات

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تتجه للإعلان عن مسابقة داخلية لتعيين خريجين جدد فى عدد من المحافظات الحدودية، والتى تعانى من عجز على رأسها محافظة مرسى مطروح وبعض المحافظات الأخرى، لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف المصدر، فى تصرح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المسابقة التى تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة تشمل الأعداد المتبقية ضمن مسابقة الـ"30 ألف وظيفة" والتى لم يتم الانتهاء منها، موضحًا أنه حتى الآن يوجد ما يقرب من 4 آلاف وظيفة شاغرة.

وأوضح المصدر، أن مشكلة المعلمات المغتربات واللاتى صدرن لهن قرار بعودتهن من محافظة مطروح إلى محافظة الإقامة، ورفض المحافظ تنفيذ القرار لوجود عجز فى التخصصات ستُحل، موضحًا أنه جارى رفع مذكرة من قبل الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للحصول على موافقة بشأن الإعلان عن مسابقة داخلية فى المحافظات الداخلية.

وأشار المصدر، إلى أن محافظة مرسى مطروح صدر قرار بعودة 150 معلمة مغتربة إلى محافظاتهن، فى حين أنها تعانى من عجز صارخ فى التخصصات.