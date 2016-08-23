دراسة: مضادات الأكسدة بالحمضيات تقى من الأمراض المزمنة الناتجة عن السمنة

كشفت دراسة علمية حديثة أن المواد المضادة للأكسدة التى توجد فى البرتقال، والليمون، قد تساعد فى الوقاية من الآثار الضارة الناجمة عن السمنة فى الفئران التى تتغذى على الوجبات الحديثة الغنية بالدهون. ووجد الباحثون أن مضادات الأكسدة الموجودة فى الفواكه الحمضية التى قد تمنع أو تؤخر الأمراض المزمنة الناجمة عن البدانة.

وأوضح الباحثون أن الحمضيات تحتوى على العديد من مضادات الأكسدة التى قد تمنع مجموعة من المخاوف الصحية، حيث تخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والحفاظ على ضغط الدم فى مستوياته الطبيعية، وتدعم صحة القلب.

وأشار الباحثون إلى أن الفواكه والخضراوات تحتوى على المواد المضادة للأكسدة التى تسمى الفلافونويد، التى هى أكبر مجموعة من 6000 نوع من المغذيات النباتية، جنبا إلى جنب مع الكاروتينات المسئولة عن الألوان الحية من الفواكه والخضراوات. وهناك عدة مجموعات من الفلافونويد، بما فى ذلك انثوسيانيدينس، الفلافانول، فلافونيس، والايسوفلافون وهيسبيريدين، وإريوديكتيول، المضادة للأكسدة.

وأضاف الدكتور "بولا فيريرا"، أستاذ الأمراض الباطنية، فى الجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS)، أن الإجهاد التأكسدى يسبب مرضا مزمنا فى البدناء، والفواكه والخضراوات تمنع ذلك. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبي الأمريكي "Health Day News"، وذلك فى الثانى والعشرين من شهر أغسطس الجارى.