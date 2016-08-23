أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور ..تشكيل عصابى يطلق النيران على مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية

Google+ Print
بالصور ..تشكيل عصابى يطلق النيران على مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية بالصور ..تشكيل عصابى يطلق النيران على مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية

>الشرقية – إيمان مهنى

سيطرت حالة من الذعر على أهالى مدينة أولاد صقر بالشرقية، بعد سماع دوى طلقات نارية، بالقرب من منطقة مركز الشرطة، وانتشار لقوات الأمن .

و قال إبراهيم علاء 22 سنة ، شاهد عيان لـ "اليوم السابع"، إن الأهالى خرجوا للشارع فور سماع طلقات دوي الطلقات، فى حالة ذعر، و تبين أن أفرادا من تشكيل عصابة "رائد أبو شريعة" الإجرامى، أطلق النيران ناحية مركز الشرطة ، لتهريب زملائهم المحبوسين وذلك بعد نجاح الشرطة فى ضبط معظم أفراد التشكيل، مضيفا أن تشكيلات الأمن المركزى انتشرت على الفور وأقامت كردونا أمنيا لتأمين المركز .

يشار إلى أن عصابة "أبو شريعة"، من أخطر التشكيلات العصابية في محافظة الشرقية، التى ارتكبت وقائع سرقة وخطف متعددة، ونجحت الشرطة منذ أيام فى ضبط عدد من أفراد التشكيل .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365