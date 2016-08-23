بالصور ..تشكيل عصابى يطلق النيران على مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية

سيطرت حالة من الذعر على أهالى مدينة أولاد صقر بالشرقية، بعد سماع دوى طلقات نارية، بالقرب من منطقة مركز الشرطة، وانتشار لقوات الأمن .

و قال إبراهيم علاء 22 سنة ، شاهد عيان لـ "اليوم السابع"، إن الأهالى خرجوا للشارع فور سماع طلقات دوي الطلقات، فى حالة ذعر، و تبين أن أفرادا من تشكيل عصابة "رائد أبو شريعة" الإجرامى، أطلق النيران ناحية مركز الشرطة ، لتهريب زملائهم المحبوسين وذلك بعد نجاح الشرطة فى ضبط معظم أفراد التشكيل، مضيفا أن تشكيلات الأمن المركزى انتشرت على الفور وأقامت كردونا أمنيا لتأمين المركز .

يشار إلى أن عصابة "أبو شريعة"، من أخطر التشكيلات العصابية في محافظة الشرقية، التى ارتكبت وقائع سرقة وخطف متعددة، ونجحت الشرطة منذ أيام فى ضبط عدد من أفراد التشكيل .