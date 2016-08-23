اتحاد الكرة: نسعى لإقامة 50% من مباريات الدوري يوم الجمعة

يتطلع مسئولو اتحاد الكرة لإقامة عدد كبير من مباريات الدوري الممتاز في الموسم الجديد يوم الجمعة.

وصرح عامر حسين عبر قناة النهار اليوم: "اللعب يوم الجمعة كان محظورا، ونتمنى استغلال هذا اليوم لإقامة 50% من مباريات الدوري".

وأضاف: "لا يمكن أن يلعب أي فريق مباراة واحدة في الأسبوع، لأن هذا معناه استمرار الموسم 13 شهرا".

وأشار إلى أن مسابقة الدوري، ستنطلق يوم 15 سبتمبر المقبل، بناء على رغبة هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب.

وكان اتحاد الكرة أجرى قرعة بطولة الدوري يوم الاثنين، حيث يفتتح الأهلي حامل اللقب مشواره أمام الإسماعيلي، بينما يلعب وصيفه الزمالك مع الإنتاج الحربي.