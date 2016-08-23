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جلوي بن مساعد: ما جئت مجلس عزاء إلا رأيته مثاراً للفخر والاعتزاز

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جلوي بن مساعد: ما جئت مجلس عزاء إلا رأيته مثاراً للفخر والاعتزاز جلوي بن مساعد: ما جئت مجلس عزاء إلا رأيته مثاراً للفخر والاعتزاز

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ لذوي الشهيد سعيد بن علي آل قفلة، الذي استشهد إثر سقوط مقذوف عسكري بمدينة نجران، مصدره الأراضي اليمنية، ظهر السبت الماضي، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وعميم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

وأكد أمير المنطقة، لدى زيارته مقر عزاء أسرة الشهيد، في مركز مستورة أن الموقف النبيل التي ظهر عليها أسر الشهداء هي أجلّ دليل على صدق التضحية والفدائية من أجل الوطن، وأبلغ رد على الأعداء والمتربصين بأمننا واستقرارنا وما نهنأ به من نعم وحياة كريمة.

وقال: "ما جئتُ مجلس عزاء، إلا ورأيته مثارًا للفخر والاعتزاز، وما نقلتُ عزاء القيادة لذوي الشهداء، إلا وطلبوا التهنئة، وهذه السمات لا نجدها إلا في الشعب السعودي، المتمسك بدينه، والملتف حول ولي أمره، والغيور على وطنه، والمحافظ على مكارم الأخلاق".

من جهته، عبّر والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في حدث مسّ أرض الوطن، مؤكدًا أنه زاد فخرًا باستشهاد ابنه، الذي يعد ثاني الشهداء من أسرته، بعد ابن عمه، داعيًا المولى أن يحفظ للوطن قادته الحكمية ورجاله البواسل، ويحميه من كل سوء ومكروه.

.. ومقبلاً أحد الأطفال خلال العزاء

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