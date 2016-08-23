حماة الوطن يتسلحون بالإيمان والعلم وقوة الإمكانات لهز كيان الأعداء

حماة للوطن ولضيوف الرحمن بالداخل.. وعلى الحدود رجال أبطال نذروا أنفسهم لحماية أرض الحرمين من مخططات الأشرار.. وجميع أبطالنا على مستوى القدرة والمسؤولية..

في جولة صباحية قامت بها "الرياض" على الشريط الحدودي الجنوبي وبرفقة من جنود الوطن البواسل وبواسطة الثعبان الاسود مرعب الحوثيين وصالح؛ كانت القصة تتحدث عن الأباتشي السوداء التي أرعبت الحوثيين وهدمت أوكارهم ولاحقتهم في جحورهم وهزت أركانهم فأبادتهم عن بكرة ابيهم وكل من تسول له نفسه ولو بالإيحاء والنية بالمساس بهذا البلد الطاهر المملكة العربية السعودية.

الأبطال يقدمون أقصى جهودهم وأرواحهم لخدمة ضيوف الرحمن.. وحماية حدود الوطن

الأباتشي صل أسود يقذف الرعب

الأباتشي السعودية والطيارون المتدربون أربكوا الخصوم وجندلوا الحوثيين وقوات صالح، هؤلاء الطيارون تدربوا ومارسوا وتعلموا كيف يحمون وطنهم ويدافعون عنه ببسالة.

في غرة الصباح الباكر رصدت "الرياض" الأجواء المفعمة بالقوة والصلابة والاجتهاد والحماس، يقودون الطيران بكل ثقة وحزم وجد واجتهاد وحنكة ومهارة.

وتتميز الأباتشي بأن العدو لا يستطيع رؤيتها أثناء عملياتها الليلية، وقدرتها على إصابة الهدف من دون أن تخطئه، فهي هجومية عالية التسليح تتمتع بردّات فعل سريعة، وقادرة على الهجوم من مسافات قريبة أو في العمق بحيث تكون قادرة على التدمير وتدمير قوات العدو.

الأباتشي.. مرعبة الحوثيين.. تلاحق العدو في أوكاره وتهز أركانه

وهي مزودة بأكثر من مئة صاروخ تعمل بالليزر وتخترق الدروع إضافة إلى مدفع رشاش، وتقنيات داخل الكابينة لتحديد الهدف.

حديث الأبطال

قال احد الجنود الطيارين لـ "الرياض": نشكر الله ونحمده على تشريفنا بتحمل مسؤولية الدفاع عن هذا الوطن الغالي وعن هذه الارض المقدسة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

وليعلم الجميع وليطمئن بأن حدنا الجنوبي آمن ولله الحمد وأن معنوياتنا جميعاً عالية مهما طال أمد الحرب ونحن ننقل لكم من هذا الميدان مباشرة ونيابة عن الطيارين الذين تشرفوا بمهمة التصدي لأي اعتداء على هذا الوطن الغالي وعلى حدودنا سعادتنا الغامرة وأننا بفضل من الله ثم بجهود هؤلاء الجنود سنردع أعداء الدين والوطن ونحن وقواتنا بعون الله قادرون على اجتثاث العدو ورد كيده في نحره

الأباتشي سلاح فتاك.

جنودنا الأبطال: نشكر الله على تشريفنا بتحمل مسؤولية الدفاع عن هذا الوطن الغالي

قال احد القياديين بالقوات البرية المسلحة بالحد الجنوبي في تصريح لـ "الرياض": كما هو معلوم ان منظومة سلاح طيران الأباتشي هي سلاح فتاك في المعارك ولله الحمد ان طيران القوات البرية المسلحة بالمملكة العربية السعودية يمتلك اعتى واقوى الأسلحة الفتاكة في العالم ويعتبر طيران الأباتشي احد تلك الأسلحة فكامل الشريط الحدودي ولله الحمد مجهز بتلك الأسلحة وتلك الطائرات العملاقة ويقوم الطيران بالحماية والدفاع عن الوطن سواء بمشاركة مستقلة او مع جميع القوات البرية المشاركة بالحد الجنوبي.

واضافوا ولله الحمد ان قواتنا وجنودنا يتمتعون بالروح العالية والأمن والسبب هو وجود طيران الأباتشي في المقدمة لحمايتهم كذلك يتمتع جميع الطيارين بالقوات البرية المسلحة بالخبرة الكافية والتأهيل الشامل وهو سبب لما توليه قيادات الطيران البرية سواء بالتأهيل والتدريب للطيارين والفنيين على مدار السنة نسأل الله عز وجل ان يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه وليعلم الجميع ان جميع الطيارين والفنيين على درجة عالية من الأهبة والاستعداد في اي وقت تتطلبه قيادتنا حفظها الله.

بطل في مرحلة الاستعداد

بطل جاهز للانطلاق

مرعبة الحوثيين

الشجعان ينطلقون إلى مهمتهم .. حماية أرض الحرمين من الأشرار

بدء المهمة المرعبة للعدو