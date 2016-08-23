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الإنتربول الكويتي يضع دشتي على قائمة المطلوبين عربياً

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أصدر الإنتربول الكويتي تعميماً يقضي بوضع عبدالحميد دشتي كمطلوب للكويت للوقوف أمام جهات التحقيق على ذمة القضايا المسجلة في حقه.

وقد جاء هذا التعميم بعد موافقة النيابة العامة بعد أن قام مجلس الأمة برفع الحصانة عن النائب دشتي، كي يتم استدعاؤه للتحقيق معه في القضايا المطلوب على ذمتها لكنه تمكن من مغادرة البلاد قبل أن يوضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر.

ويأتي التعميم الصادر من الإنتربول الكويتي على مستوى الدول العربية خطوة أساسية في طريق إدراج اسم عبدالحميد دشتي دولياً، والذي من المتوقع وحسب مصدر أمني صدوره خلال أيام.

وكان النائب العام الكويتي، أصدر في مارس الماضي أمرا بضبط وإحضار النائب دشتي الذي أدلى بتصريحات “مسيئة” ضد كل من والبحرين.

هذا وكانت وزارة الخارجية الكويتية رفعت شكوى قضائية ضد دشتي بعد ظهوره على الفضائية السورية في 24 فبراير الماضي، واتهم حينها السعودية بمساعدة الإرهاب، وفق مصادر خليجية.

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