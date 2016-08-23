كتلة بالبرلمان الليبى: التصويت على منح الثقة لحكومة السراج غير دستورية

اعتبرت كتلة الوفاق الوطنى بمجلس النواب الليبى، أن جلسة التصويت، التى عقدت أمس الإثنين، لمنح الثقة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، غير دستورية.

وقالت الكتلة - فى بيان مساء - إن ما جرى يعد اختطافا لقرار وسيادة البرلمان من قلة من أعضائه، فى استهتار تام وعدم تقدير لخطورة الأوضاع التى تمر بها البلاد.

وحملت كتلة الوفاق الوطنى بمجلس النواب، الأعضاء الذين صوتوا على رفض الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار "غير الدستوري" بحسب البيان.

وكان مجلس النواب قد عقدت جلسة علنية يوم الإثنين بحضور 102 عضو، ورفض الأعضاء منح الثقة للحكومة بغالبية 61 صوتا .

يذكر أن كتلة الوفاق الوطنى تضم عددا من النواب الذين يمثلون المنطقة الغربية والجنوبية وبعض مناطق الشرق، المؤيدين لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج.