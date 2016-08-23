ضبط 3 بنادق و8 طلقات خرطوش بمنزل متهم بمدينة الضبعة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة، من ضبط 3 بنادق و 8 طلقات خرطوش بمنزل متهم بمدينة الضبعة، وتبين عدم تواجده بالمنزل وقت مداهمته.

كانت معلومات وردت عن قيام "محمد م .ع" مقيم بالضبعة، بالاتجار فى الأسلحة النارية و الذخيرة بدون ترخيص، فتم استئذان النيابة العامة وبتفتيش مسكنه تم ضبط 3 بندقية خرطوش عيار 12 تركية الصنع تحمل ارقام ( 14977- 14690- 14507 ) وضبط 8 طلقات من ذات العيار، و تبين عدم وجوده بالمسكن وقت الضبط، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وضبط المتهم الهارب .