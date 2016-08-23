أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3 بنادق و8 طلقات خرطوش بمنزل متهم بمدينة الضبعة

Google+ Print
ضبط 3 بنادق و8 طلقات خرطوش بمنزل متهم بمدينة الضبعة ضبط 3 بنادق و8 طلقات خرطوش بمنزل متهم بمدينة الضبعة

>مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة، من ضبط 3 بنادق و 8 طلقات خرطوش بمنزل متهم بمدينة الضبعة، وتبين عدم تواجده بالمنزل وقت مداهمته.

 

كانت معلومات وردت عن قيام "محمد م .ع" مقيم بالضبعة، بالاتجار فى الأسلحة النارية و الذخيرة بدون ترخيص، فتم استئذان النيابة العامة وبتفتيش مسكنه تم ضبط 3 بندقية خرطوش عيار 12 تركية الصنع تحمل ارقام ( 14977- 14690- 14507 ) وضبط 8 طلقات من ذات العيار، و تبين عدم وجوده بالمسكن وقت الضبط، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وضبط المتهم الهارب .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365