اعتماد 419 مليون جنيه لمواجهة أزمة مياه الشرب بالبحيرة

أكدت المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة، على وجود خطة عاجلة لمواجهة مشكلة انقطاع مياه الشرب ببعض قرى المحافظة، مشيرة إلى اعتماد 419 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة مما يساهم فى اقتراب حل هذه الأزمة بشكل جذرى .

وأوضحت نائب محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن حجم الشكاوى الخاصة بنقص وانقطاع المياه قد انخفضت بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية وذلك للجهود المبذولة فى هذا الشأن، ومنها احلال وتجديد مواسير نهاية شبكات المياه ورفع كفاءة محطات المياه لتعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تشغيل محطة العباسى بمركز الدلنجات بطاقة 60 ألف متر مكعب وتشغيل محطتين بمركز أبو حمص بطاقة 4 آلاف متر مكعب لكل منهما.

وأشارت نائبة محافظ البحيرة إلى أنه سيتم القضاء على مشكلة انقطاع مياه الشرب بشكل نهائى فى نهاية العام الجارى مع تشغيل محطات التنقية الجديدة للخدمة ومنها محطة المحمودية بطاقة 300 ألف متر مكعب ومحطة مياه مركز بدر بتكلفة 130 مليون جنيه وتوسعات محطة مياه الشرب بأبو حمص بتكلفة 130 مليون .