وليد عبد اللطيف لـ في الجول: جاهز للعمل في جهاز الزمالك ولم يتحدث معي أحد

تحدث وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك الأسبق عن استعداده "للعمل في جهاز الزمالك تحت قيادة مؤمن سليمان".

مؤمن سليمان أعلن عبر FilGoal.com تنصيبه مديرا فنيا للزمالك في الفترة المقبلة وذلك بعد مكالمة مرتضى منصور رئيس النادي. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن أسم وليد صلاح عبد اللطيف ضمن الأسماء المقترحة للتواجد في جهاز مؤمن سليمان. (طالع التفاصيل)

وقال وليد عبد اللطيف في تصريحاته مع FilGoal.com: "جاهز للعمل في الجهاز الفني للزمالك".

وأضاف "ولكن حتى الآن لم يتحدث معي أي مسؤول من نادي الزمالك بشكل رسمي. وبالتأكيد أتمنى التواجد في الجهاز الفني".

وواصل "مستعد لخدمة الزمالك في أي مكان".

وأتم "أتمنى التوفيق والنجاح لمؤمن سليمان في قيادة الزمالك".

مؤمن سليمان حصد مع الزمالك لقب كأس مصر على حساب الأهلي بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف. (طالع – مدرب الزمالك يشرح الخطة التي هزمت الأهلي)

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