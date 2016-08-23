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مؤمن زكريا يعود لتدريبات الأهلي.. ومران خفيف لوليد سليمان

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مؤمن زكريا يعود لتدريبات الأهلي.. ومران خفيف لوليد سليمان مؤمن زكريا يعود لتدريبات الأهلي.. ومران خفيف لوليد سليمان

شارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي في مران الفريق اليوم الاثنين في تدريب الفريق الذي أقيم بأبيدجان استعدادا لمواجهة أسيك.

الأهلي يواجه أسيك في ختام دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء المقبل.

وكان زكريا قد عاني من نزلة برد تسببت في غيابه عن مران الفريق يوم الأحد.

وعلى جانب آخر اكتفى وليد سليمان لاعب الفريق بأداء تدريب خفيف، على هامش مران الأهلي الذي أقيم اليوم في أبيدجان.

وكان سليمان يعاني من كدمة قوية في الوتر الوريدى والتى تعرض لها خلال مواجهة الزمالك بنهائي كأس وحرمته من المشاركة في مباراة زيسكو الزامبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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