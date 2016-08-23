اتحاد الكرة يمنح الزمالك مهلة 72 ساعة لتحديد ملعبه بالدوري

منح اتحاد الكرة مهلة لنادي الزمالك لتحديد الملعب الذي سيستضيف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد 2016 / 2017.

وأوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات: "هناك 5 أندية لم تحدد ملاعبها في الموسم الجديد، هي الزمالك، والاتحاد، وبتروجيت، والشرقية ووادي دجلة".

وأضاف عبر قناة النهار اليوم: "مسؤلو الزمالك لديهم رغبة في اللعب ببتروسبورت أو برج العرب، وهذل ما علمته. وأرسلنا خطابا للزمالك لاستعجال تحديد الملعب بعد مهلة 72 ساعة".

وواصل: "سموحة اختار ملعب برج العرب، والاتحاد أمامه المفاضلة بين ملعبي المكس وبرج العرب، لإغلاق ستاد الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة".

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن نادي الشرقية يريد اللعب بإستاد جامعة الزقازيق، مضيفًا أن هناك لجنة من اتحاد الكرة ستقوم بمعاينة الملعب الأسبوع المقبل، لأنه لم يستضيف مباريات منذ فترة طويلة.

وأتم عامر حسين: "نسعى لتحديد جميع ملاعب الدوري في أقرب وقت، للتفاوض حول الحصول على الموافقات الأمنية".

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