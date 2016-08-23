منتخب مصر يرد.. هل يوجد أزمة مع الزمالك

رد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر على ما يُقال بشأن "وجود أزمة مع نادي الزمالك بسبب المعسكر المقبل".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة غينيا وجنوب إفريقيا يومي الـ30 من شهر أغسطس الجاري والـ6 من سبتمبر المقبل في إطار التحضيرات لمواجهة الكونجو في أولى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وخرجت العديد من التقارير الصحفية تُشير لوجود أزمة بين الزمالك والمنتخب بسبب مشاركة الفريق الأبيض في نصف نهائي دوري الأبطال والذي يأتي موعده في النصف الثاني من شهر سبتمبر. وهذا ما نفاه المدرب العام للمنتخب.

وقال أسامة نبيه: "لا يوجد أي أزمة بين المنتخب والزمالك".

وأضاف "لا أساس من الصحة نهائيا حول كل ما يُقال. التفاهم دائما موجود مع كل الأندية".

وواصل "لاعبو الزمالك وكذلك الأهلي حصلوا على راحة مناسبة في الفترة الماضية. وهذا مُفيد للغاية".

وتابع "تلك المجموعة التي ستتواجد في المعسكر هي التي سنعتمد عليها ضد الكونجو في بداية مشوار تصفيات كأس العالم. التغييرات ستكون محدودة للغاية".

ويحل منتخب مصر ضيفا على الكونجو في برازافيل يوم 3 أكتوبر القادم بالجولة الأولى، قبل أن يستضيف غانا مطلع نوفمبر بالجولة الثانية.