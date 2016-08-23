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تعليم مكة يطلق حملة لطمس الكتابات على الجدران

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تعليم مكة يطلق حملة لطمس الكتابات على الجدران تعليم مكة يطلق حملة لطمس الكتابات على الجدران

الاستعانة بالمعلمين والطلاب والأهالي للمشاركة في العمل

‏أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة نشاط الطلاب منذ أمس ولمدة أسبوع أكبر حملة لطمس الكتابات السلبية على الجدران بالمشاعر المقدسة والأماكن العامة في مدينة مكة المكرمة وضواحيها ومحافظاتها.

ويتولى كل نادٍ مسح المناطق الرئيسية وتدوين كافة المواقع التي تحتاج إلى معالجة عاجلة وتقدير المساحات لها والتكلفة المتوقعة للطلاء المطلوب واللون المناسب والعبارات التربوية الهادفة، وسيتم عقد الاجتماعات مع فرق العمل وأعيان الحي، وطرح الأفكار الجديدة للمعالجة والاستعانة بالمعلمين والطلاب وأهالي الحي الموهوبين في الخط والرسم والجداريات للمشاركة في ذلك.

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