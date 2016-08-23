إطلاق مبادرة التفتيش الذكي للأغذية في دبي

أطلقت بلدية دبي مبادرة جديدة تتلخص في مشروع التفتيش الذكي للأغذية وعلامة المنتجات الحلال بالتعاون مع شركة SICPA السويسرية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام لبلدية دبي، وفيليب آمون المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة SICPA، بحضور مساعدي مدير عام بلدية دبي ومديري الوحدات التنظيمية، وممثلين من الشركة.

وتهدف المبادرة إلى إطلاق نظام تتبع وتعقّب ذكي، يمكن المستهلكين والجهات الرقابية من تتبّع المنتجات المختلفة، فضلاً عن كشف المنتجات المقلّدة والسلع غير المشروعة، وسيمكّن هذا النظام الجهات الرقابية من تقليل المخاطر المرتبطة بالغش المحتمل وحماية الاقتصاد المشروع إلى حد كبير.

وتضمن تقنية شركة SICPA الذكية للتتبع والتعقّب موثوقية المنتجات ومطابقتها لمعايير التوثيق والاعتماد، ويمكن توسيع نطاق البطاقات الذكية المستخدمة لأغراض التعقب لتشمل مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات كالأغذية المعبـأة ومستحضرات التجميل والأدوية والمكملات الغذائية، وسيمكّن النظام المستهلكين من مسح المنتجات عن طريق تطبيق خاص بالهواتف الذكية بأنفسهم بغية التأكد من مصدرها ومن المعلومات ذات الصلة، فضلاً عن كشف المنتجات غير المعتمدة، وستركز مرحلة التطبيق الأولية على عبوات المياه والمنتجات الحلال.

وأفاد مدير عام بلدية دبي أن الدائرة حرصت أن يكون هناك تطور في مجال الرقابة الغذائية من خلال إيجاد وسائل وأنظمة حديثة وذكية وتم التواصل مع إحدى الشركات العالمية في مجال استخدام نظام «الباركود» التخصصي والذي يعمل على تسهيل عملية تتبع المواد الغذائية كمرحلة أولى وسيتم تطبيقها على عبوات المياه سعة الـ 5 جالون قبل الانتقال إلى المتطلبات الأخرى.

تكامل

وأضاف بأن هذه الأنظمة الحديثة تؤدي إلى إيجاد نظام متكامل للرقابة خاصة في ظل الازدياد الكبير في أعداد المنتجات الغذائية في مجال الحلال وهذا ما ركزت عليه اللجنة المتخصصة في مجال الحلال ومتطلباته على مستوى إمارة دبي وعلى المستوى العالمي في المراحل المقبلة.

وذكر بأن هذه المرحلة ستكون بمثابة بداية لمشاريع متعددة مع شركة «سيسبا» مستقبلاً للحصول على أفضل الممارسات في مجال الرقابة على المواد الغذائية، وتم الوصول حاليا إلى نصف مليون منتج أو صنف مسجل ملتزم بقانون المنتجات ومتوافق مع متطلبات «الحلال» كما إن تطبيق النظام سيشمل في المرحلة الأولية منتجات المياه ومن ثم باقي المنتجات بالتتابع. ومن جانبه أوضح المهندس خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لإدارة سلامة الغذاء أن النظام الحالي تم تغييره إلى نظام ذكي بحيث يكون أكثر سهولة وانسيابية لضمان التفتيش بحيث يتم بشكل سريع وذكي ويخدم جميع فئات المتعاملين، مشيراً إلى أن الدائرة تتطلع مع زيادة عدد المؤسسات الغذائية التي بلغت أكثر من 15 ألف مؤسسة إلى توفير خدمات ذكية ومتطورة لتواكب هذا التطور الذي يشهده هذا القطاع الهام والحيوي بالإمارة.

معايير

أوضح المهندس خالد شريف العوضي أن إدارة سلامة الغذاء تسعى من وراء تطبيق المشروع إلى تحقيق معايير ومتطلبات الجيل الرابع وذلك بهدف تعزيز الثقة بالجهود وبالدور التي تبذله مدينة دبي لضمان سلامة الغذاء، وبحيث يكون المتعامل هو المستفيد من تحقيق هذا المستوى الراقي من الخدمات، مشيرا إلى أن النظام يختصر الوقت والجهد على كل الأطراف ويقلل ساعات التفتيش المفروضة، ويزيد من كفاءة التفتيش على المؤسسات الأخرى العاملة بالإمارة.