آسيوي ينتحل صفة رجل أمن ويعتدي على امرأة

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي امس شاباً آسيوياً، اتهمته بخطف عربية عن الطريق العام ليلاً، واغتصابها داخل مركبته، وسرقة حقيبتها بما فيها من نقود واجهزة هواتف نقالة، مستخدماً اسلوب التحايل بأنه من افراد التحريات.

وقالت النيابة في امر الإحالة ان المتهم الذي يعمل كاتب ملفات، خطف المجني عليها من منطقة الرقة بعد ادعائه بأنه من رجال الأمن، وانه يبحث عن متهمات بجريمة سرقة مجوهرات من احد المحلات في المنطقة، مضيفة انه استغل تصديقها لروايته، وركوبها معه في السيارة بغرض جمع أدلة، ومن ثم اقفل ابواب المركبة، وتوجه بها الى منطقة اخرى بغية تنفيذ جريمته.

حيثيات

وأفادت المجني عليها في التحقيقات، بالتقائها بالمتهم بُعيد خروجها من احد المطاعم في منطقة الرقة، حيث استوقفها بمركبته، وادعى أنه من افراد الشرطة، وانه يتحرى بشأن جريمة سرقة محل مجوهرات من قبل بعض الفتيات في المنطقة، طالباً منها تصوير يدها لمقارنتها بصور ايادي فتيات اخريات عرضها عليها من باب المقارنة.

وأضافت انها استجابت لطلبه مخافة ان يكون بالفعل من رجال الأمن، وصعدت معه المركبة لتصوير يدها، الا انه اقفل الأبواب بعدما انهى ذلك، وخطفها باتجاه منطقة سكنية مجهولة، وهناك توقف بجانب احدى الفلل، واجبرها على الانتقال الى المقعد الخلفي لسيارته، قبل أن يحكم سيطرته عليها ويغتصبها، ويسرق نقودها وهواتفها النقالة، ويوصلها الى الشارع العام لنقلها الى وجهتها بواسطة سيارة أجرة.

محاكمة مفتش أمن

في شأن آخر نظرت الهيئة القضائية اتهام مفتش امن في مطار دبي بتهمة اختلاس 3500 درهم من احد المسافرين.

واظهرت التحقيقات ان المتهم الذي يعمل في منطقة تفتيش المسافرين مع طاقم الملاحة الجوية وموظفي المطار اثناء دخولهم وخروجهم من حرم المطار، أخذ محفظة احد المسافرين نسيها على جهاز التفتيش، وتمكن من فتحها، واختلاس المبلغ الذي كان فيها قبل ان يعيد المحفظة الى مكانها.

تأبيد وإبعاد

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي امس عامل بناء آسيوياً، بالسجن المؤبد والإبعاد، بعد ادانته بقتل زميله في العمل طعناً بسكينتين.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن المتهم اقرّ بارتكابه الجريمة بذريعة ان الضحية كان يود ممارسة الرذيلة معه، وهدده بالقتل ما لم يوافق على ذلك. كما اقر المتهم بقتله الضحية بسكينتين كانتا فوق ثلاجة المجني عليه، موضحاً انه عندما كسرت السكينة الأولى من شدة الطعنات التي وجهها لجسد خصمه استخدم الثانية الأكبر حجماً.