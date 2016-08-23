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المزينة يبحث مع وفد أردني تبادل الخبرات الأمنية

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المزينة يبحث مع وفد أردني تبادل الخبرات الأمنية المزينة يبحث مع وفد أردني تبادل الخبرات الأمنية

بحث الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي مع وفد أمني من مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، برئاسة العميد الدكتور سالم خليف عليمات مساعد مدير الأمن العام للموارد البشرية، تبادل الخبرات والتجارب والتدريب في مختلف المجالات الأمنية، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتطبيقات معايير الجودة وتقييم الأداء والتميز المؤسسي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز. وتبادل الفريق خميس المزينة، والعميد الدكتور خليف عليمات، الدروع التذكارية، بمناسبة الزيارة.

وأكد الفريق خميس المزينة حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الشراكة ومد جسور التعاون مع الجهات الشرطية والأمنية الإقليمية والدولية، وحرصها على توطيد العلاقات المجتمعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام وإسعاد الناس وتقديم خدمات تنال رضا الجميع.

عقب اللقاء زار الوفد الأردني الشقيق مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث كان في استقبالهم العميد عمر الشامسي مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات بالنيابة، وقدّم للوفد شرحاً عن التطور الذي حققه مركز القيادة والسيطرة في مجال خدمة المجتمع، وطبيعة العمل ونظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي.

حضر اللقاء العميد الدكتور معتصم عبد الوهاب المجالي، مدير إدارة الجودة الشاملة في مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، والعقيد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي والعقيد الدكتور أحمد زعل المهيري مدير المكتب التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي

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