الشيخة هند: أم الإمارات فخر نساء العالم

رفعت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» بمناسبة احتفالات البلاد بيوم المرأة الإماراتية النسخة الثانية والذي يقام هذا العام تحت شعار ( المرأة والابتكار) وقالت سموها: يحق لنا القول إن أم الإمارات فخر نساء العالم في يوم نساء الإمارات.

وقالت سمو الشيخة هند آل مكتوم: إنها دولة الإمارات دولة أسعد شعب دولة السلام والتي أفردت أجنحتها لاحتضان المرأة والأسرة في أبهى ثوب ومنذ إشراقات الخير وبزوغ فجر الاتحاد الشامخ ودعم زايد الخير طيب الله ثراه والمرأة تتبوأ الصدارة بين نساء العالم وهذا ما أكدته سمو أم الإمارات في حديثها الأخير عن يوم المرأة الإماراتية حيث قالت سموها: «المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة وباتت تتبوأ أرفع المناصب في السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية بترؤسها المجلس الوطني الاتحادي وتحظى بالنسبة الأعلى تمثيلا في المقاعد الوزارية على المستوى العربي، يضاف إلى ذلك أن المرأة الإماراتية نجحت وبفضل ما تملكه من مؤهلات تعليمية وقدرات قيادية في الدخول إلى العديد من قطاعات العمل المهمة وباتت تعمل بكفاءة عالية في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي والقطاعات الأخرى التي تتطلب مهارات متخصصة ومحصلة تعليم وتدريب عالية مثل القطاعات الطاقة المتجددة وعلوم الفضاء والهندسة والطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي إضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية».

سطور ذهبية

إنها سطور ذهبية على جدار الإنسانية تؤكد القمة الحضارية الاستثنائية التي وصلت إليها المرأة الإماراتية بفضل الله سبحانه وتعالى وعزيمة القيادة الرشيدة والوفية لإماراتنا الحبيبة بقيادتها الرشيدة وسوف تبقى توجيهات ومبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات النبراس الذي ينير دروب الخير والعطاء الإنساني الخالص خدمة للمرأة والأسرة والطفولة والأمومة.

إن تخصيص يوم في العام للمرأة تحت مسمى يوم المرأة الإماراتية إنجاز حضاري متألق يضاف إلى رصيد أم الإمارات في سعيها الدؤوب لاحتلال المرأة الإماراتية صدارة نساء العالم. ونحن نتحدث عن عالمية وتفوق المرأة الإماراتية لا بد لنا أن نقف وقفة إجلال واحترام لدعم ومساندة أم الإمارات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات العربية المتحدة من خلال اطلاق الاتحاد النسائي العام في نوفمبر 2009 مشروع «اعرفي حقوقك» بهدف توعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية، وتعريفها بالحقوق التي كفلها دستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم تعزيز قدرة النساء على الدفاع عن حقوقهن.

وتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل الرامية إلى التعريف بالتشريعات الدولية ومعاهدات الدولة حول حقوق المرأة، بالإضافة إلى التعريف بقانون الأحوال الشخصية وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. إنها بصمات وإنجازات مضيئة تؤكد على مر الأزمنة أن أم الإمارات هي الأم التي اعتلت الهامات حباً وتقديراً واحتراماً.

جهود كبيرة

وتأكيداً وترسيخاً لأهمية العمل السياسي للمرأة وتزويدها بالثقافة السياسية من منظور برلماني خالص فقد دعمت وساندت أم الإمارات هذه الجزئية حيث كان للاتحاد النسائي العام جهود واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال، والتي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب الدول العربية الشقيقة خصوصاً في فترة الانتخابات.

ويعتبر مشروع تعزيز دور البرلمانيات منذ عام 2004 إحدى أهم مبادرات الاتحاد النسائي العام في هذا المجال، إذ أسهم بنشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة بالإضافة إلى تأهيل مجموعة من الشخصيات النسائية القيادية وصقل مهاراتهن القيادية كخطوة نحو إعدادهن لدخول معترك العمل السياسي ويبقى وصول إماراتية إلى صدارة قبه البرلمان وترؤسها للمجلس الوطني للاتحاد شاهداً على عصر تميز أسعد شعب.

ولابد لنا ونحن نحتفل بحصاد المرأة الإماراتية الأخضر في يومها التاريخي 28/‏أغسطس من هذا العام أن نثمن وندعم شعار الاحتفالية والذي جاء متناغماً مع استراتيجية إماراتنا الحبيبة في مجال تأصيل قيم الجودة والابتكار والإبداع والتميز .

ولاء

أكدت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم جاهزية المرأة الإماراتية وبقناعات راسخة وثابتة للتفاني والإخلاص والتضحية لخدمة الوطن من بوابات الولاء الخالص للقيادة الرشيدة والانتماء الكامل لتراب الوطن الغالي.

وأضافت: هنيئاً لكافة القطاعات النسائية وهن يحتفلن بيومهن التاريخي والحضاري والإنساني، ونبتهل إلى الله عز وجل أن يحفظ إمارات الخير وقيادتها الرشيدة وان يحفظ نساء الإمارات.

2009

إطلاق مشروع »اعرفي حقوقك« بهدف توعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية وتعريفها بالحقوق التي كفلها دستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة

25 %

ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في إجمالي عدد المشتغلين في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة في عام 2010

2003

أصدر المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مرسوماً اتحادياً بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستويات الرعاية والعناية بشؤون الأمومة والطفولة

2012

أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية في الدولة