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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 23 أغسطس

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 23 أغسطس حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 23 أغسطس

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لبرج الحوت:

على الصعيد المهني:

لا تشعر بالإحباط من عدم إحساس أحد بما تفعله، سيلاحظون كل ما تفعله قريبًا وسيشكرونك عليه كذلك، وحتى يحدث هذا لا بأس بأن تدلل نفسك بفناجن من القهوة وشيء تحبه، هذه الأشياء مفيدة جدًا فى منحك ما يلزم من الطاقة لمواصلة العمل.

على الصعيد العاطفى:

يراودك شعورًا غامضًا جدًا ومثيرًا بشأن التواصل مع حبك الجديد. اليوم يغلفه السحر وستواجه صعوبة فى التركيز على الأشياء العملية خلال يومك من فرط افتتانك بالرومانسية.

هذا رائع لكن حاول أن تكون حكيمًا بما يكفى للالتزام بمواعيدك النهائية والتزاماتك.

على الصعيد الصحي:

تشعر اليوم بالكسل وستجد نفسك غير راغب فى ممارسة التمارين الرياضية ولكن حاول ألا تستجيب لهذا الكسل لأنك بحاجة شديدة إليها، وإذا تكاسلت ستأتيك بعض الأوجاع والآلام نتيجة عدم التمرين، لذلك تحتاج إلى تصحيح الوضع عاجلاً وليس آجلاً.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

الحماس العاطفى يسيطر عليك بشدة هذا اليوم، ليس فقط بشكل رومانسى ولكن على كافة الأصعدة. ستنجح اليوم فى جذب انتباه أصحاب النفوذ وستكون قادرًا على بث الحماس فى المحيطين بك وقد تكون قوة دافعة نحو إحداث تغيييرات كبيرة أنت بحاجة إليها لفترة طويلة.


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مصر 365

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