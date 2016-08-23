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برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2016

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برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2016 برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2016

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برج الأسد على الصعيد المهنى:

حذار من بعض عدو سرى فى مكان عملك اليوم. وقد تم هذا الشخص يتصرف بطريقة ودية فى الأيام الأخيرة، ولكن هناك بعض التاريخ الماضى بينك وبين انه أو انها قد تحاول أن تأخذ بعض القصاص اليوم. فمن الأفضل لاستكمال كل ما تبذلونه من المهام بشكل جيد فى الوقت ويكون فى الموعد المحدد لأن خلاف ذلك، قد ينتهى بك الأمر فى ورطة مع الخاص بك.

 

على الصعيد العاطفي:

تحتاج إلى خلع النظارات اللون الوردى عند دراسة العلاقة الحالية واتخاذ خطوة جذرية اللازمة. لا اسحب علاقة فقط لأنه من المفترض أن تكون أو بسبب الضغوط الاجتماعية. فحص ما إذا كان يجعلك سعيدا، وإذا لم يتم ذلك، ثم وهذا هو الوقت المناسب لدفنها.

 

على الصعيد الصحي:

الرغم من أنك عادة ما يتمتع بصحة جيدة، كنت انخفاض القدرة على التحمل الخاص بك. ومع ذلك، فإنه سيتم فقط محصورة فى الصباح كما قمت بسحب نفسك للخروج من السرير. مرة واحدة كنت خارج المنزل، وسوف يكون الطقس مشرق ومشمس تبنى لك، وسوف ركلة بدء ليوم عظيم فى المستقبل. تجنب القيادة اثنين من عجلات اليوم وإذا كان لا مفر منه، فقط يكون قليلا.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

هذا سيكون يوما مشحونا بالعواطف بالنسبة لك. قد تحتاج إلى تكشف أفكار ومشاعر أعمق أفكارك. وهو احتمال مخيف لأنك لم تفعل هذا من قبل، ولكن إذا كنت تأخذ هذه الخطوة، وسوف يستغرق لك أقرب إلى تحقيق العاطفي. قد شخص قريب لك أيضا الحصول العاطفى والاستجابة المناسبة الخاصة بك أمر حيوى الآن.


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مصر 365

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