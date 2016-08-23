حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 23 أغسطس

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهني:

حين يأتى وقت الحسم سيقدر الجميع عملك الشاق بصورة مرضية أكثر من الآن. إياك تستهن بقيمتك مهما بدا لك أن المحيطين بك لا يدركونها يكفى أن الجميع يسرع إليك للحصول على إجابات وأنت عندك الإجابات.

على الصعيد العاطفى:

عندك دوافع قوية لإجراء بعض التغييرات فى أسلوب حياتك الآن، ومنها كيف تتعامل مع علاقة حبك لأنها تعانى فى الآونة الأخيرة من الطريقة النمطية التى تعيشها.

التغييرات التى تجريها ستكون طويلة الأمد وستساعدك كثيرًا سواء بدت لك الآن جيدة أم لا .

على الصعيد الصحي:

الإحساس بالاكتئاب قد يجتاحك اليوم، لذا حاول أن تفعل أشياء تحبها مثل قراءة كتاب جيد أو الخروج من المنزل أو الدردشة مع صديق قديم لكى تخرج من الاكتئاب الذى سينعكس على لياقتك العامة ويجعل أكثر ميلاً للكسل والنوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

تجنب الانفعال والشدة فى الكلام مع الناس لأن هذا يجعل التواصل معك صعب جدًا. حاول أن تتكلم بوضوح أكثر وأن يكون عندك وقائع حقيقية تقف عليها، فالقناعة ليست فقط ما تؤمن به بقلبك ولكن ما يمكنك أن تدافع عنه.