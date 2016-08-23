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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 23 /8/2016

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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 23 /8/2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 23 /8/2016

>كتبت رانيا علوى

برج الحمل على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل هذه الفترة لديك حظ قوى فى الامور التى تتعلق بالجانب المالى والاستثمارات ، انتهز الفرصة ونفذ المشروح الذى تحلم به.

 

على الصعيد العاطفي:

 الحالة العاطفية تسير بخطوات مستقرة ، فالحب و التفاهم هما من يدفع علاقتكما للأمام ، لكن عليك أن تكون حذر من أن يسيطر عليك الصعيد العاطفى و تهمل اصعدة أخري.

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل قد تواجه بعض الاعراض الغامضة التى تستحق ان تستشير طبيبك عنها، فلا تتجاهل الامر حتى لا تتفاقم مشاكلك الصحية .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن اليوم سيكون نقطة تحول بالنسبة لك ، حيث تنتهى فترة القلق و التوتر التى مررت بها الايام الماضية .


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