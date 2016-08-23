برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 23/8/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء جيد لحد كبير إلا انك ستفاجى بعدد من الاحداث التى قد تعرضك للتوتر ، لكن بفضل شخصيتك القوية ستستطيع ان تتخطى هذه المرحلة.

على الصعيد العاطفي:

حياتك العاطفية ستشهد الكثير من المفاجآت خلال الفترة المقبلة ، لا تتردد من تقبل رد فعل شريكك اذا انتقدك بأحدى الامور التى سببت له الضيق والتوتر، فتصرفاتك استطاعت ان تضع شريك حياتك تحت ضغط كبير .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء قد تعانى من اضطرابات فى الجهاز الهضمى ، عليك ان تتناول طعام صحى و متوازن .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن هذه الفترة جيدة لتستعيد ذكرياتك مع احدى اصدقائك القدامى ، لا تتردد من ان تعيد الاتصال بهم من جديد .