أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 23/8/2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 23/8/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 23/8/2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء جيد لحد كبير إلا انك ستفاجى بعدد من الاحداث التى قد تعرضك للتوتر ، لكن بفضل شخصيتك القوية ستستطيع ان تتخطى هذه المرحلة.

 

على الصعيد العاطفي:

 حياتك العاطفية ستشهد الكثير من المفاجآت خلال الفترة المقبلة ، لا تتردد من تقبل رد فعل شريكك اذا انتقدك بأحدى الامور التى سببت له الضيق والتوتر، فتصرفاتك استطاعت ان تضع شريك حياتك تحت ضغط كبير .

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء قد تعانى من اضطرابات فى الجهاز الهضمى ، عليك ان تتناول طعام صحى و متوازن .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن هذه الفترة جيدة لتستعيد ذكرياتك مع احدى اصدقائك القدامى ، لا تتردد من ان تعيد الاتصال بهم من جديد .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى