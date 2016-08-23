برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 23 /8/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الثور يحتاج للدعم ، فقد حان الان وقت اخذ قرار حاسم حول علاقتك بعدد من زملائك الذين يبحثوا وراءك عن ثغرات قد تصيب صعيدك المهنى بالتوتر .

على الصعيد العاطفي:

من أجل دراسة اوضاع العلاقة الحالية مع شريكك عليك ان تتخلى عن نظارتك الوردى و التى تجعلك دائما ترى الامور جيدة ، و خذ خطوة للوراء لكى ترى المشهد كاملا .

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور بسبب تعرضك للإجهاد الشديد الفترة الماضية أصبح الصداع ملازم لك فى أغلب الاحيان كذلك الام المفاصل ، "الراحة" لعدة أيام هى الحل الوحيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أنك اليوم تحتاج لدعم من حولك لكى تتخطى هذه المرحلة التى يسودها القلق و الاضطراب .