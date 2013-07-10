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"البشير" يُصدِر قرارًا بإطلاق سراح مدير المخابرات السابق صلاح قوش

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"البشير" يُصدِر قرارًا بإطلاق سراح مدير المخابرات السابق صلاح قوش "البشير" يُصدِر قرارًا بإطلاق سراح مدير المخابرات السابق صلاح قوش

أَصدَر الرئيس السودانى عمر البشير قرارا بإطلاق سراح المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات السودانى الفريق أول صلاح قوش، ومدير مكتبه اللواء صلاح أحمد عبد الله.

وقالت صحيفة السودانى الصادرة اليوم الأربعاء بالخرطوم نقلا عن مصادر مطلعة- إن اجتماعا تم مساء أمس بين الرئيس السودانى عمر البشير والحركة الإسلامية بمدينة"مروى" وأفراد من أسرة قوش، أكد فيه البشير إصدار قرار بالعفو عن قوش وعبد الله، وقال "قوش سيتناول الإفطار اليوم فى منزله".

يذكر أن مدير المخابرات السودانى السابق ومدير مكتبة كانا موقوفين على ذمة المحاولة الانقلابية الأخيرة بسجن الهدى بأم درمان وتجرى محاكمتهما.

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مصر 365