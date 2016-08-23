برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

بسبب تغيير فى مواقع الكواكب تسلل طاقة جديدة فى برجك. كنت تشعر بالحيوية. وهذا يدل على أن الأمور فى مكان ما تتحرك فى اتجاه إيجابي. ولكن فى كل هذه الحماسة، لا تتجاهل صحتك فالعقل السليم فى الجسم السليم.

على الصعيد العاطفي:

التجريب هو الكلمة لهذا اليوم! يمكنك أن تسأل وتسمح لنفسك أن تفعل أغرب الأشياء من أى وقت مضى! تناول الأطعمة من مختلف الثقافات، تكون عفويا فى ما تقوله.

على الصعيد الصحي:

هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة المسنين صديق أو قريب. لذلك، هذا هو الوقت المناسب للحصول على اتصال معهم. وبالمثل، تحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حول صحة أطفالك

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

قال صديق مقرب قد تشترك بعض سرا حيويا معك. عليك أن تكون حذرا جدا مع هذه المعلومات وتقديم التعاطف والمشورة المناسبين