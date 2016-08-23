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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2016

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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2016 برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2016

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على الصعيد المهنى:

يبدو أن تكلفة السفر إلى مكان عملك تزداد يوما بعد يوم. ولكن يمكنك الاستمرار فى العمل كالمعتاد وكنت قد حصلت يروج قريبا. فى أى حال السياسة سيبقى تصاعد حتى بدافع الغيرة.

 

على الصعيد العاطفي:

 اليوم هو يوم جيد للمواعدة والتمتع بصحبة الشريك وتنغمس فى بعض المحادثات الخفيفة. أيضا لا تحاول أن تحكم شريك حياتك. حتى شريك حياتك هو فى مزاج الحفلات وأى التزام جاد يزعجه.

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

أمراض المعدة لها فرصة كبيرة اليوم. عليك أن تأخذ الاحتياطات الخاصة ضد مياه الشرب والسوائل الأخرى لأن فرص الأمراض التى تحملها المياه مرتفعة. بل هو أيضا من الحكمة لتجنب جميع المواد الغذائية غير الصحية كما انك عرضة للالتهابات اليوم. وقد تواجه أيضا بعض المشاكل مع حب الشباب، لكنها لن تكون واضحة حتى بعد التدخل فى الوقت المناسب.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يبدو أنك تحاول التحول من الأيديولوجيات القديمة إلى أخرى جديدة. لا تفكر بطريقة مختلفة اليوم، سوف تؤثر بشدة انطباعك على الآخرين.


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مصر 365

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