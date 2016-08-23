برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 23/8/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

تتكلم عن أفكار جديدة بعد أن استطعت تنفيذ أفكارك التى طرحتها من من قبل، بالرغم من حماسك فى العمل إلا أن الكسل يمنعك عن تنفيذبعض الخطط طويلة المدى ، الوقت لن يكون فى صالحك كثيراً فى الفترة القادمة حاول أن تغتنم الفرصة لتعود إلى ريادتك من جديد.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

لا تنتظر حتى تتأكد أن الأشخاص حولك يبادلوك نفس الشعور، تتعامل مع الجميع بسوء الظن قبل أن تتأكد من معدن الأشخاص، علاقاتك الاجتماعية تبدأ بشكل جيد لكنها تنتهى سريعاً، خاصة لأنك تفرض سوء الظن قبل أى شىء.

على الصعيد الصحى ..

الميل إلى السفر لمكان بعيد ولقاء الأصدقاء أمر طبيعى هذه الفترة بعد المشاعر المضطربة التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية، احذر من الدخول فى مشكلات مرضية بسبب الاهمال.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش حالة من حالات التركيز الفكرى والعاطفى التى تجعله يتعامل بشكل غير لائق مع الأصدقاء المقربين ويحتاج إلى وقت ليعرف كيف يتعامل مع الأشخاص بعد الصدمات المتتالية التى واجهها فى حياته.